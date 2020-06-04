4 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da dün akşam itibariyle yeni bir dönem başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarında yer alacak isimleri seçti. Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takımda Elif, Yunus Emre, Berkan ve Barış yer aldı. Cemal Can'ın kaptanı olduğu takımda ise Nisa, Evrim, Ardahan ve Yasin yer aldı. Bu akşam iki takım ilk kez ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleyi hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 5