Survivor 2020'de yeni bir dönem başladı ve yeni takımlar oluşturudu. Survivor kırmızı takım kaptanlığını Sercan elde ederken mavi takım kaptanlığını ise Cemal Can kazandı, takımlardaki diğer yarışmacıları da seçme şansını yakaladılar. Tüm yarışmacıların çaba sarf ettiği Survivor ödül oyununu kazanan takım sadece biri oldu ve ödülün keyfini çıkardı. Survivor Anlat Bakalım oyununda da takımlar keyifli anlar yaşandı, peki Anlat Bakalım'ı kazanan kim oldu?
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
Kırmızı Takım: 10
Mavi Takım: 5
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Kırmızı Takım, 5-2 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...
SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Kırmızı Takım: Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre Ve Barış
Mavi Takım: Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan Ve Evrim
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI