Goosebumps: Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir?

Goosebumps: Canavarlar Firarda konusu nedir? Goosebumps: Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sinemaseverler filmler hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte; ATV'de yayınlanacak fantastik komedi filmi Goosebumps: Canavarlar Firarda hakkında merak edilen bilgiler!

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA KONUSU

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, ardından Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır.