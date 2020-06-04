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    • 04.06.2020 17:51
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    Goosebumps: Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir?

    Goosebumps: Canavarlar Firarda konusu nedir? Goosebumps: Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir? Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Filmde; Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nin korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine’nin yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır.

    Goosebumps: Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir?

    Goosebumps: Canavarlar Firarda konusu nedir? Goosebumps: Canavarlar Firarda oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sinemaseverler filmler hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte; ATV'de yayınlanacak fantastik komedi filmi Goosebumps: Canavarlar Firarda hakkında merak edilen bilgiler!

    GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA KONUSU

    Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, ardından Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır.

    Ancak Zach, Hannah'nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nin korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine'nin yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı eskisi olmayacaktır.

    GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA OYUNCULARI

    Jack Black – R. L. Stine
    Dyan Minnette – Zach Cooper
    Odeya Rush – Hannah
    Ken Marino – Coach Carr
    Kumail Nanjiani – Foreman
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