Her akşam TV8'de heyecanla takip edilen Survivor 2020'de güçlü kadın yarışmacılardan biri olarak Survivor Evrim ön plana çıkıyor. Parkurlardaki başarısının yanı sıra diğer yarışmacılarla olan polemikleriyle de gündeme gelen Survivor Evrim kimdir? Sorusu sık sık internet üzerinden sorgulanıyor. Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını derledik.
SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor;
Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Kırmızı Takım: Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre Ve Barış
Mavi Takım: Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan Ve Evrim
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.