Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. İletişim oyununu kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Bilindiği üzere dört dokunumazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımının tamamı eleme adayı oldu. Yarışmaya veda eden isim olarak Aycan Yanaç açıklandı. Peki, Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli ve iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.