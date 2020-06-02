Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. İletişim oyununu kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Bilindiği üzere dört dokunumazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımının tamamı eleme adayı oldu. Yarışmaya veda eden isim olarak Aycan Yanaç açıklandı. Peki, Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli ve iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK? HANGİ YARIŞMACILAR AYNI TAKIMDA YER ALACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dün akşam Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle Sercan, Yunus Emre, Elif ve Aycan yani tüm takım eleme adayı oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından olacak.
29 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.