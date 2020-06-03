Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay kimdir kaç yaşında?

Ece Vahapoğlu'un eşi Cihan Alpay, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'in kardeşidir. 2018 yılında evlenen çiftin 6 aylık oğulları var ve mutlu bir evlilik sürüyorlar. Ece Vahapoğlu'nun sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme gelirken Ece Vahapoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı da çok fazla araştırılıyor.
ECE VAHAPOĞLU KİMDİR ?
8 Mart 1978'de İstanbul'da doğan Ece Vahapoğlu, İşletme okuduğu The American University of Rome'u 2000 yılında birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JC Derneği tarafından "Türkiye'nin En Başarılı Genci" seçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.
2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi. Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı.
Öz geçmişinde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça bildiği ve pek çok etkinlikte bu beş dilde sunuculuk ve moderatörlük yaptığı belirtilmektedir. Ancak 04/12/2009'da katıldığı televizyon programının sunucusu Okan Bayülgen, Vahapoğlu'na banttan bir şarkı dinletmiş ve bu sözleri Boşnakça söylemesini istemiştir. Vahapoğlu çeviriyi yapamamış ve İspanyolcay yapması istendiğinde yine başarısız olmuştur. Fransızca olarak dahi "özür dilerim aşkım" cümlesini kuramayınca İngilizce söylemek isteyen Vahapoğlu, onu da yanlış söyleyince konuklardan Pınar Aylin müdahale ederek doğrusunu söylemişti.
TEV bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesidir.