Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay kimdir kaç yaşında?

Öz geçmişinde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça bildiği ve pek çok etkinlikte bu beş dilde sunuculuk ve moderatörlük yaptığı belirtilmektedir. Ancak 04/12/2009'da katıldığı televizyon programının sunucusu Okan Bayülgen, Vahapoğlu'na banttan bir şarkı dinletmiş ve bu sözleri Boşnakça söylemesini istemiştir. Vahapoğlu çeviriyi yapamamış ve İspanyolcay yapması istendiğinde yine başarısız olmuştur. Fransızca olarak dahi "özür dilerim aşkım" cümlesini kuramayınca İngilizce söylemek isteyen Vahapoğlu, onu da yanlış söyleyince konuklardan Pınar Aylin müdahale ederek doğrusunu söylemişti.



TEV bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesidir.