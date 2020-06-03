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    • Magazin
    • 03.06.2020 17:44
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    • 03.06.2020 17:44
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    nedir? Yerli film kimdir?

    kim? Ketenpere filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmlerin konuları ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Ketenpere filmi de bunlardan birisi oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen gibi isimler yer alıyor. İşte, Ketenpere filmi hakkında merak edilenler…

    Ketenpere konusu nedir? Yerli film Ketenpere oyuncuları kimdir?

    Ketenpere oyuncuları kimdir? Ketenpere filmi konusu nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yerli komedi filmi Ketenpere konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Birbirinden yıldız isimlerin kadrosunda yer aldığı filmde, cezaevinden çıkan Kalender'in film çekme hayallerini gerçekleştirmeye çalışması komik bir dille anlatılıyor.

    KETENPERE KONUSU NEDİR?

    Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer.

    Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler.

    Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

    KETENPERE OYUNCULARI KİMDİR?

    Şafak Sezer

    Hakan Ural

    Mehmet Esen

    Elif Erol

    Orhan Aydın

    Serkan Şengül

    Volkan Başaran

    Turabi Çamkıran
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