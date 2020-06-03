Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran oyuncuları kimdir?

Kızkaçıran oyuncuları kim? Kızkaçıran filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmlerin konuları ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. Yönetmenliğini ve senarsitliğini Korhan Uğur'un üstlendiği filmin başrollerinde Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu ikilisi yer alıyor. İşte, Kızkaçıran filmi hakkında merak edilenler…

KIZKAÇIRAN KONUSU NEDİR?

Çılgın aşık Ahmet düğünden gelin kaçırır ama ortada ufak bir hata, hatta sürpriz vardır; eski aşkı Gül'ü, yani gelini damatla beraber kaçırmıştır! Gelin arabasında kaçırılan Gül'ü pek çok sürpriz beklerken, Ahmet'in aslında iyi bir planı olmadığı ortaya çıkar. Gül'ü köydeki dedesine götürmek ister ve işin bu noktasından abisi devreye girer. Dedesinin köyüne ulaşana kadar yolda başlarına birbirinden komik maceralar gelecektir…