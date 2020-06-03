1.5 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için kolları sıvadı. Enis Arıkan'ın yakın arkadaşı olan oyuncu Ezgi Mola, evlilik hazırlıklarına başladı.Karantina sürecinde ilişkilerini gözden geçiren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, pandeminin hafiflemesi ile nikah masasına oturacak. İşte Ezgi Mola'nın düğününden detaylar...
Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, düğün hazırlıklarına başladı. Ezgi Mola'nın düğünü ünlü tatil beldesi Çeşme'de kır düğünü konseptiyle gerçekleşecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.
Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak. Düğün telaşına giren 37 yaşındaki Ezgi Mola, Çeşme'deki mekânları araştırmaya başladı.
Ezgi Mola ile Enis Arıkan, birlikte gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında gözyaşı dökerek oyunculuklarını konuşturdu. Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın ağladığı anlar, dün geceye damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den gelen ilk aşk karesini çeken kişi de Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'ydı...