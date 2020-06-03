1.5 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için kolları sıvadı. Enis Arıkan'ın yakın arkadaşı olan oyuncu Ezgi Mola, evlilik hazırlıklarına başladı.Karantina sürecinde ilişkilerini gözden geçiren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, pandeminin hafiflemesi ile nikah masasına oturacak. İşte Ezgi Mola'nın düğününden detaylar...

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, düğün hazırlıklarına başladı. Ezgi Mola'nın düğünü ünlü tatil beldesi Çeşme'de kır düğünü konseptiyle gerçekleşecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.