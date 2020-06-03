Survivor Gönüllüler takımında yarışan Survivor Barış, SMS birincisi olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle sessiz olması ve yarışmadan polemiklere girmemesiyle dikkat çekerken dün akşamki oyunda Evrim ile kavga etmesi hem yarışmacılara hem de izleyicilere büyük şok yaşattı. Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlanan Survivor Barış kimdir, boyu kaç? Sorusunun yanıtını derledik.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne Survivor Barış Murat Yağcının hayatı
1.92 cm gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK? HANGİ YARIŞMACILAR AYNI TAKIMDA YER ALACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.