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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkından ilk kere geldi. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, mutluluğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile 4 aydır aşk yaşıyor. Çeşme'ye giden çifte kumrulardan Ezgi Eyüboğlu, Instagram'dan sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafa ilk hamle Oğulcan'dan geldi. Kalp emojisi ile sevgilisine yanıt veren Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin de, müstakbel yengesinin fotoğrafına yorum yapmayı ihmal etmedi. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif arasından ise sular sızmıyor...

31.05.2020 10:53 - Son Güncelleme: 31.05.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





