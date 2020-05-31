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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkından ilk kere geldi. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu, mutluluğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile gerçekleştirdiği evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile 4 aydır aşk yaşıyor. Çeşme'ye giden çifte kumrulardan Ezgi Eyüboğlu, Instagram'dan sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafa ilk hamle Oğulcan'dan geldi. Kalp emojisi ile sevgilisine yanıt veren Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin de, müstakbel yengesinin fotoğrafına yorum yapmayı ihmal etmedi. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif arasından ise sular sızmıyor...

31.05.2020 10:53 - Son Güncelleme: 31.05.2020 10:58
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den aşkın ilk karesi geldi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile 4 aydır aşk yaşayan 31 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi ile Çeşme'ye gitti. Instagram'dan sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan Ezgi Eyüboğlu'na ilk yorum Oğulcan Engin'den geldi.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, şubat ayında 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görüntülenmişti. 4 aydır ilişkileri basına yansıyan çiftten yeni bir kare geldi. Bu kez Ezgi Eyüboğlu aşkını haykırdı. Sevgilisi ile Çeşme'ye tatile giden Eyüboğlu, tatilden bir kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan beğeniye sundu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Çifte binlerce beğeni yağarken, Oğulcan Engin ise bu fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

İLK KEZ PAYLAŞTI

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını paylaşmış oldu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkından ilk kare! Çifte kumruların yanında bakın kim var...

Çiftin fotoğraflarını ise Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı çekti. Ezgi Mola da seyahat izniyle Alaçatı'ya gitmişti.

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