TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam iki takım arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Evrim performansıyla geceye damgasını vuran isimlerden birisi oldu. Programın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. İzleyicilerin en çok araştırdığı isimlerden birisi ise Evrim Keklik. Peki, Survivor Evrim kimdir, nereli? Evrim Keklik mesleği, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.