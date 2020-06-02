TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam iki takım arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Evrim performansıyla geceye damgasını vuran isimlerden birisi oldu. Programın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. İzleyicilerin en çok araştırdığı isimlerden birisi ise Evrim Keklik. Peki, Survivor Evrim kimdir, nereli? Evrim Keklik mesleği, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dün akşam Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle Sercan, Yunus Emre, Elif ve Aycan yani tüm takım eleme adayı oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından olacak.
29 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.