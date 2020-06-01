Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı bu akşam ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İki takım arasında kıyasıyla geçen mücadelede hangi takımın galip geldiği merak ediliyor. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler 1 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.

GÖNÜLLÜLER: 10

ÜNLÜLER: 8