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    • 01.06.2020 17:53
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    • 01.06.2020 17:53
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    filmi oyuncuları kimdir? nedir?

    konusu nedir? oyuncuları kimdir? Bu akşam yayınlanacak yabancı film ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Filmin izleyicileri Öldürme Arzusu hakkında arama motorlarında bilgi almak istiyor. Peki, Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimdir? Öldürme Arzusu konusu nedir? 2018 yılında çekilen filmin başrolünde ünlü oyuncu Bruce Willis yer alıyor.

    Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimdir? Öldürme Arzusu konusu nedir?

    Öldürme Arzusu konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak Öldürme Arzusu filmi hakkında detaylı aramalar yapılıyor. Filmin kadrosu ve konusu da merak edilmeye başlandı. 1972'de Brian Garfield'ın yazdığı romandan 1974'te ilk kez sinemaya uyarlanan Death Wish filminin yeniden çevrimi olarak 2018 yılında vizyon giren filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

    ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU

    Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur. Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır.

    ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

    Yönetmenlik koltuğunda Eli Roth'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Vincent D'Onofrio gibi isimler yer alıyor. Kevin Bacon'ın başrolünde oynadığı ve benzer bir temayı işleyen Death Sentence filminin hikâyesinin de yazarı olan Brian Garfield'ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Joe Carnahan yazmış.
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