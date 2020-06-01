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    • 01.06.2020 17:26
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    • 01.06.2020 17:26
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    konusu nedir? kimdir? Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak Aşk Tutulması filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Romantik komedi türündeki filmde birbirinden kaliteli yıldız oyuncular yer alacak. İzleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak filmin başrollerini Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen paylaşıyor.

    Aşk Tutulması oyuncuları kimdir? Aşk Tutulması konusu nedir?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Aşk Tutulması oyuncuları kimdir? Aşk Tutulması filmi konusu nedir? Her hafta birbirinden kaliteli, sürükleyici ve eğlenceli filmler televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Aşk Tutulması filmi konusu ve oyuncuları da filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu film, romantik komedi türünde izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenler!

    AŞK TUTULMASI KONUSU

    Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur'un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır.

    AŞK TUTULMASI OYUNCULARI

    Tolgahan Sayışman

    Fahriye Evcen

    Tim Seyfi,

    Ali Erkazan

    Suzan Aksoy
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