Aşk Tutulması oyuncuları kimdir? Aşk Tutulması konusu nedir?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Aşk Tutulması oyuncuları kimdir? Aşk Tutulması filmi konusu nedir? Her hafta birbirinden kaliteli, sürükleyici ve eğlenceli filmler televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Aşk Tutulması filmi konusu ve oyuncuları da filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde birbirinden yıldız isimlerin bulunduğu film, romantik komedi türünde izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Aşk Tutulması filmi hakkında merak edilenler!
AŞK TUTULMASI KONUSU
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen tanışan Pınar ile Uğur'un hayatlarında köklü değişiklikler olacaktır.
AŞK TUTULMASI OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman
Fahriye Evcen
Tim Seyfi,
Ali Erkazan
Suzan Aksoy