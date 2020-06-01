Görevimiz Tatil oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil konusu nedir? Görevimiz Tatil nerede çekildi? Televizyonda yayınlanmasıyla dikkat çeken yerli komedi filmi Görevimiz Tatil hakkında detaylı araştırma yapılmaya başlandı. Görevimiz Tatil filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmde; köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...
GÖREVİMİZ TATİL KONUSU
4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar.
Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...
GÖREVİMİZ TATİL OYUNCULARI
Demet Akbağ
Zafer Algöz
Enis Arıkan
Sinan Çalışkanoğlu
Hakan Bilgin