Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Ateş paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı. Bu anları takipçileriyle paylaşan 3,5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu.