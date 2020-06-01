Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Ateş paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı. Bu anları takipçileriyle paylaşan 3,5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu.
Ateş paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.
Öte yandan Ceyda Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti:
"Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim. Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim."
CEYDA ATEŞ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Ceyda Ateş, 14 Eylül 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşında iken çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım attı.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ceyda Ateş, televizyon ekranlarında ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile yer aldı.