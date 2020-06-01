31 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının dokunulmazlık için mücadele ettiği oyunca heyecanlı anlar yaşandı. Cemal Can'ın sakatlık şoku yaşadığı parkurda engeller yarışmacıları zorladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.

İlk dokunulmazlığı da Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlüler takımı en çok Yunus Emre'nin adını yazmıştı. Son oyunu da kaybettikleri için Ünlüler takımının tümü eleme adayı oldu