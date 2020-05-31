ALİŞAR'IN CEZASINI KESTİ

Konya'yı işgal eden Moğol güçlerinin komutan Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey, 23'üncü bölümde Osman Bey tarafından ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden ve Dündar'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olan Alişar, Osman Bey tarafından Kayı Obası'na getirildi. Alişar'ı ihaneti sebebiyle infaz edilecekken Geyhatu'nun elçisi Subutay nökerleri ile birlikte infaza engel olmak istedi, ancak Osman Bey "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleriyle Moğollara meydan okudu ve Alişar'ın cezasını kesti. Takvim...

Sosyal medyada kısa sürede yoğun biçimde yorum alan final sahnesi, "Gazayı başlatan Osman Bey, Moğolların uç bölgesindeki hakimiyetini kırabilecek mi?", "Geyhatu, sancak beyi Alişar'ın öldürülmesine nasıl yanıt verecek?", "Kayı Obası ve diğer Türkmen obaları Moğol tacizine karşı tedbir alacak?" gibi yeni soruları da beraberinde getirdi.