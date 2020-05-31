ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta büyük hesaplaşmalar yaşandı. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirdi ve Alişar'ı infaz etti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 24.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Senaryosunu; Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği, genel yönetmenlik koltuğunda da Metin Günay'ın oturduğu, yetenekli oyuncu kadrosu, etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirerek izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman 24.bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmana Osman Bey'in "Kefere beldelerine diktiğimiz sancakları evlatlarımızda daha da öteye götüreceğiz. Bala Hatun'un yetiştirdiği hatunlarla, Osman Bey'in erleriyle tuğlarımız dört bir yeri saracak. Gün gelecek otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak. O vakit birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak. Adalet ve hürriyet nizamının namı ta ötelerden duyulacak." sözleri damgasını vurdu.
KURULUŞ OSMAN 24.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 24.bölümü 3 Haziran Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.
"ZALİMLERİ AFFETMEK MAZLUMLARA ZULMETTİR!"
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Takvim, Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?
KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ
Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.
Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Takvim. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.
Gündüz Bey ve alpler Kayı bayrağını Alişar'ın konağında dalgalandırdı. Selcan Hatun ise "Zöhre'yle görülecek bi hesabımız vardır, ben peşlerinden giderim" diyerek Bala Hatun'la birlikte Aygül, Zöhre ve Burçin'in peşine düştü. Takvim...
Kayıların Osman Bey liderliğinde gazaya başlaması Moğollar'dan nasıl karşılık görecek? Aygül, Zöhre ve Burçin, ihanetlerinin bedelini nasıl ödeyecek? Osman Bey, Alişar'ı ve Dündar'ı nasıl cezalandıracak?
OSMAN BEY VE ALİŞAR'IN DÜELLOSU NEFES KESTİ
Osman Bey ve Alişar'ın kozlarını paylaştığı sahneyle zirve yaptı. Alişar'ın tuzağını başına geçiren Osman Bey, alpleriyle birlikte Alişar'ın kuvvetlerini etkisiz haline getirirken durumun kötüye gittiğini fark ederek kaçmaya çalışan Alişar, karşısına Osman Bey'i buldu. Alişar'ın muhafızlarını etkisiz hale getirerek uzun süredir aradığı fırsatı eline geçiren Osman Bey, Alişar'la kozlarını paylaştı.
Alişar'ın sinsi tuzağına ve yardıma gelen Böke'ye rağmen vuruşmadan galip çıkan Osman Bey, "Sana kolay ölüm yok Alişar!" diyerek Alişar'ı ihanetinin ve yalanlarının hesabını vermek üzere alıkoydu.
Osman Bey'in Alişar'ı ele geçirmesi Moğollar ve Geyhatu cephesinde nasıl karşılık bulacak? Alişar suçlarını itiraf edecek mi? Gerçekleri öğrenen Dündar ne yapacak? Osman Bey'in başlattığı gaza uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?
ALİŞAR'IN CEZASINI KESTİ
Konya'yı işgal eden Moğol güçlerinin komutan Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey, 23'üncü bölümde Osman Bey tarafından ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden ve Dündar'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olan Alişar, Osman Bey tarafından Kayı Obası'na getirildi. Alişar'ı ihaneti sebebiyle infaz edilecekken Geyhatu'nun elçisi Subutay nökerleri ile birlikte infaza engel olmak istedi, ancak Osman Bey "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleriyle Moğollara meydan okudu ve Alişar'ın cezasını kesti. Takvim...
Sosyal medyada kısa sürede yoğun biçimde yorum alan final sahnesi, "Gazayı başlatan Osman Bey, Moğolların uç bölgesindeki hakimiyetini kırabilecek mi?", "Geyhatu, sancak beyi Alişar'ın öldürülmesine nasıl yanıt verecek?", "Kayı Obası ve diğer Türkmen obaları Moğol tacizine karşı tedbir alacak?" gibi yeni soruları da beraberinde getirdi.