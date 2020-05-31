SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29 Mart 1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen ve hala Silivri'de ikamet eden Yunus Emre Özden 1.85 boyunda. Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden'in ev hanımı, babası Kemal Özden'in ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yaptığı biliniyor. İki çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, kendi imkanlarıyla kilo vermiş ve henüz 17 yaşındayken modellik yapmaya başlamış. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini belirtti.