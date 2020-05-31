'Rapçi Rota gözaltına alındı' iddiası yalan çıktı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Rap müzik şarkıcısı Rota'nın (Bulut Alpman), çektiği video klip nedeniyle evinden gözaltına alındığı iddia edilmişti. Haberlerde Rota'nın evinin gözaltına alınmadı amacıyla basıldığı iddia edilmiş hatta bir görüntü yayınlanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kapıya vuran polislerin, 'kapıyı kırarız' dedikleri duyuluyordu. Ancak o iddia yalan çıktı. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Algı amaçlı haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bazı yayın organlarında Ünlü Rapçı Rota olarak bilinen Bulut Alpman'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugün tarihi itibariyle Gazete Duvar, Diken, Euronews, Evrensel isimli bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen Bulut Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır.