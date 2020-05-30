ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta büyük hesaplaşmalar yaşandı. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirdi ve Alişar'ı infaz etti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana Osman Bey'in "Kefere beldelerine diktiğimiz sancakları evlatlarımızda daha da öteye götüreceğiz. Bala Hatun'un yetiştirdiği hatunlarla, Osman Bey'in erleriyle tuğlarımız dört bir yeri saracak. Gün gelecek otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak. O vakit birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak. Adalet ve hürriyet nizamının namı ta ötelerden duyulacak." sözleri damgasını vurdu.