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    • 30.05.2020 18:02
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    • 30.05.2020 18:02
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    oyuncuları kimdir? nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yabancı film Kral Arthur Kılıç Efsanesi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Tarihi savaş filminde ünlü “Kral Arthur” karakterinin hikayesi anlatılıyor. Birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı filmin konusu da dikkat çekiyor.

    Kral Arthur Kılıç Efsanesi oyuncuları kimdir? Kral Arthur Kılıç Efsanesi konusu nedir?

    Kral Arthur Kılıç Efsanesi oyuncuları kimdir? Kral Arthur Kılıç Efsanesi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yabancı filmler izleyenler tarafından sorgulanıyor. Birbirinden farklı türde yerli ve yabancı film her akşam izleyicilerle buluşuyor. Bu filmlerden birisi de Kral Arthur Kılıç Efsanesi oldu. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film merakla takip ediliyor. Peki, Kral Arthur Kılıç Efsanesi oyuncuları kimdir? Kral Arthur Kılıç Efsanesi konusu nedir?

    KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI

    Charlie Hunnam
    Rolü : Arthur

    Astrid Bergès-Frisbey
    Rolü : The Mage

    Jude Law
    Rolü : Vortigern

    Djimon Hounsou
    Rolü : Bedivere

    KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ KONUSU

    Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir.

    Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

    Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.
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