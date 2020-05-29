Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. İzleyiciler hangi takımın kazandığı öğrenmek için Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Gönüller takımı oldu.