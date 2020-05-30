Amansız Takip filmi konusu! Amansız Takip oyuncuları kimdir?

AMANSIZ TAKİP KONUSU

Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır…