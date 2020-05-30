Amansız Takip filmi konusu! Amansız Takip oyuncuları kimdir?

Amansız Takip oyuncuları kimdir? Amansız Takip konusu nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yabancı film Amansız Takip konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Amansız Takip isimli filmde; çocuğunun bir anda ortadan kaybolması sonrası onu bulmak için fedakarlıklara katlanan bir annenin mücadelesi anlatılıyor.
AMANSIZ TAKİP OYUNCULARI
Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa'nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee'ye ait.
AMANSIZ TAKİP KONUSU
Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır…