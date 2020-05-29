Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Her akşam yarışma programında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Elif Gören Yıldırım. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Yıldırım Gören nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatına dair merak edilenler...

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.