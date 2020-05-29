Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Her akşam yarışma programında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Elif Gören Yıldırım. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Yıldırım Gören nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatına dair merak edilenler...
SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.
SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Eğlence dolu dakikaların yaşandığı şarkı yarışmasında Acun Ilıcalı canlı yayında sonuçları açıkladı. Kazanan isim Cemal Can oldu. Ardahan ise 2. olarak açıklandı.
Karaokede sonuncu olan isim Yunus Emre oldu. Ardından sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan olarak açıklandı.