Kolpaçino konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimdir? Kolpaçino nerede çekildi? İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Kolpaçino isimli yerli komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmi izleyenler de Kolpaçino oyuncuları kimdir ve Kolpaçino konusu nedir gibi sorulara yanıt arıyor.
KOLPAÇİNO KONUSU
Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.
Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri'nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!
KOLPAÇİNO OYUNCULARI
Şafak Sezer / Özgür
Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri
Ali Çatalbaş / Tayfun
Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)
Serkan Şengül / Şahin
Kemal İnci / Kudret
Ali Sürmeli / Ateş
Hakan Ural / Sırrı
Eriş Akman / Emrullah
Gizem Denizci / Burcu