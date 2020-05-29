Kolpaçino konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimdir? Kolpaçino nerede çekildi? İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Kolpaçino isimli yerli komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmi izleyenler de Kolpaçino oyuncuları kimdir ve Kolpaçino konusu nedir gibi sorulara yanıt arıyor.

KOLPAÇİNO KONUSU

Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.