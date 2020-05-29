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    • 29.05.2020 18:19
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    • 29.05.2020 18:19
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    konusu nedir? kimdir? Kolpaçino nerede çekildi?

    oyuncuları kimdir? nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Kolpaçino filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde sinemalarda izleyicileri ekran başına kilitleyen Kolpaçino konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmde her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar.

    Kolpaçino konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimdir? Kolpaçino nerede çekildi?

    Kolpaçino konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimdir? Kolpaçino nerede çekildi? İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Kolpaçino isimli yerli komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmi izleyenler de Kolpaçino oyuncuları kimdir ve Kolpaçino konusu nedir gibi sorulara yanıt arıyor.

    KOLPAÇİNO KONUSU

    Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.

    Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri'nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!

    KOLPAÇİNO OYUNCULARI

    Şafak Sezer / Özgür

    Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

    Ali Çatalbaş / Tayfun

    Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

    Serkan Şengül / Şahin

    Kemal İnci / Kudret

    Ali Sürmeli / Ateş

    Hakan Ural / Sırrı

    Eriş Akman / Emrullah

    Gizem Denizci / Burcu
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