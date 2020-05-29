Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında oyuncuları!

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları kimdir? ATV'de bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Klasik bir romanın televizyon uyarlaması olan filmin konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Filmin müziklerinden 28 parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?
Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI
Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh
Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı
Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp
Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe
Leilah de Meza rolü genç Iracebeth
Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe
Amelia Crouch rolü genç Mirana
Sacha Baron Cohen rolü Zaman
Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babası
Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum
Ed Speleers rolü James Harcourt
Andrew Scott rolü Addison Bennet