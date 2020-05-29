Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında oyuncuları!

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları kimdir? ATV'de bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Klasik bir romanın televizyon uyarlaması olan filmin konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Filmin müziklerinden 28 parça Alecia Moore, Max Martin, Karl Johan Schuster ve Oscar Holter tarafından yazıldı ve bestelendi; diğer tüm parçalar Danny Elfman tarafından bestelendi.