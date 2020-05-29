Lezzet Düşkünleri TV8 ekranlarında hafta içi her gün 15:45'te yayınlanıyor. Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunduğu Lezzet Düşkünleri yarışmasında haftanın ilk elemesinin gerçekleşip gerçekleşmediği merak edildi. Profesyonel olan ve olmayan kişilerin mutfak tecrübelerini yansıttığı yemek yarışması Lezzet Düşkünleri formatının farklılığıyla şimdiden ilgi odağı oldu. İşte Lezzet Düşkünleri kim elendi? Sorusunun yanıtı…
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (29 MAYIS)
Yarışmada henüz eleme yapılmadı, yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik
İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRİELE SPONZA KİMDİR?
Gabriele Sponza 1982 İzmir doğumludur. Gabriele Sponza Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak başladı.
İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. The Bosphorus bünyesinde olan Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise yaptığı menüler Fransız Mutfağı üzerine kurulu olan İtalyan Akdeniz Mutfağından yemekleri olan Wanda adlı mekanda ziyaretçilere sunuluyor.
İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği alan Şef Gabriele Sponza İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.
2011 yılından beri WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsil eden jüri üyesi olmaktadır.