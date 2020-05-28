SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2020'de çeyrek finale haftalar kala, yarışmacılar her hafta çarşamba günleri olduğu gibi sembol oyununda karşı karşıya geldi. Survivor final yolu için, büyük öneme sahip olan bireysel sembol oyununda ilk olarak erkek yarışmacılar parkura geldi.

Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda erkeklerde bireysel sembolün sahibi Yasin Obuz oldu.

Erkeklerin ardından Survivor kadın yarışmacılar bu kez sembol oyununu kazanmak için parkura geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan 4 kadın yarışmacı, bireysel sembol için mücadele verdi. Elif, Aycan, Nisa ve Evrim'in karşı karşıya geldiği oyunda, bu hafta Survivor 2020 kadınlarda bireysel sembolü kazanan isim Nisa oldu.

Nisa ödüle Evrim'i Yasin ise Ardahan'ı götürdü. Böylece yarışmacılar kişi başı 2'şer lahmacun yeme hakkı kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor Ünlüler Gönüllüler'de takım oyunu mücadelesi veren yarışmacılar, parkurda ilk kez karşılaştıkları oyun için zorlu anlar yaşadı. Dengenin büyük önem sarf ettiği oyunda ödül köfte ekmek ve piyaz oldu.

Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.