TV8 ekranlarında bu akşam yine Survivor yarışmacıları ile Acun Medya ekibinin heyecanlı karşılaşması izlenecek. Ayak tenisi oyununda canla başla mücadele verecek olan iki takımdan hangisi kazanacak? Acun Medya ekibinde yer alan ve Survivor oyunlarında oynayan İrem Kanan'ın hayatına dair bilgiler de merak edilerek sıkça araştırılıyor. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Survivor İrem Kanan kimdir, mesleği ne? İşte merak edilen bilgiler…
SURVİVOR 90.YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.
Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.
İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya'da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com'un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.
SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de çeyrek finale haftalar kala, yarışmacılar her hafta çarşamba günleri olduğu gibi sembol oyununda karşı karşıya geldi. Survivor final yolu için, büyük öneme sahip olan bireysel sembol oyununda ilk olarak erkek yarışmacılar parkura geldi.
Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda erkeklerde bireysel sembolün sahibi Yasin Obuz oldu.
Erkeklerin ardından Survivor kadın yarışmacılar bu kez sembol oyununu kazanmak için parkura geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan 4 kadın yarışmacı, bireysel sembol için mücadele verdi. Elif, Aycan, Nisa ve Evrim'in karşı karşıya geldiği oyunda, bu hafta Survivor 2020 kadınlarda bireysel sembolü kazanan isim Nisa oldu.
Nisa ödüle Evrim'i Yasin ise Ardahan'ı götürdü. Böylece yarışmacılar kişi başı 2'şer lahmacun yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de takım oyunu mücadelesi veren yarışmacılar, parkurda ilk kez karşılaştıkları oyun için zorlu anlar yaşadı. Dengenin büyük önem sarf ettiği oyunda ödül köfte ekmek ve piyaz oldu.
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.