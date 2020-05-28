Acun Medya ekibinde yer alan Esat Yontunç'un hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle Survivor futbol maçı oyununda gördüğümüz Esat Yontunç kimdir? Bu akşam Ardahan, Yasin ve Sercan'dan oluşan Survivor yarışmacıları Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve İrem Kanan'a karşı ayak tenisi oyununda mücadele verecek. İşte Esat Yontunç mesleği, nereli ve eşinin kim olduğu sorularının yanıtı…
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR ESAT YONTUNÇ KİMDİR?
Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır.
İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.
Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.
Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.