HANDE ERÇEL KİMDİR?



Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in güzel yerlerinden biri olan Bandırma'da dünyaya gelmiştir.



İlk olarak Trt ekranlarında yayınlanan Hayat Ağacı adındaki dizide oynamıştır. Oynamış olduğu Çılgın Dershane ismindeki gençlik dizisi oldukça beğenilmiş ve güzelliği ile göz doldurmuştur. Çılgın Dershane Üniversite dizisinde Meryem karakteri ile ekranlara gelmiştir daha sonra Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine hayat vermiştir. Şu anda Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat karakterini canlandırmaktadır.

2012 tarihinde Azerbaycan'da yapılmış olan Miss Civilization Of The World güzellik yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmanın neticesinde ikinci olma başarısı sağlamıştır. Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları bölümünde eğitimine devam ediyor. 22 yaşında olan Hande Erçel yay burcudur.