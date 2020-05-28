Yakın zamanda annesini kanser hastalığından annesini kaybeden Hande Erçel'i sevgilisi Murat Dalkılıç bir an olsun yalnız bırakmadı. Corona virüs mücadelesinde karantinada da birbirini yalnız bırakmayan çift hakkında hayranlarını sevindiren güzel bir haber geldi. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Hande Erçel'in hayatına dair bilgileri de derledik.
HANDE ERÇEL İLE MURAT DALKILIÇ EVLENİYOR MU?
İddialara göre yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın evlilikle ilgili yorumlarına sessiz kalan Hande Erçel bu sefer evet demiş. Daha önce Merve Boluğur'la evliliği yürümeyen 36 yaşındaki popçu, güzel oyuncuyla nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İddiaya göre ikili, Temmuz'un ikinci haftasında mutluluğa "evet" diyecek. Hande Erçel'le popçunun düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor. Coronavirüs nedeniyle yer konusunda kararsız kalan ikili, Temmuz'un ikinci haftasındaki nikah törenlerini ise sadece aile ve çok yakın dostlarına açıkladı.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in güzel yerlerinden biri olan Bandırma'da dünyaya gelmiştir.
İlk olarak Trt ekranlarında yayınlanan Hayat Ağacı adındaki dizide oynamıştır. Oynamış olduğu Çılgın Dershane ismindeki gençlik dizisi oldukça beğenilmiş ve güzelliği ile göz doldurmuştur. Çılgın Dershane Üniversite dizisinde Meryem karakteri ile ekranlara gelmiştir daha sonra Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine hayat vermiştir. Şu anda Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat karakterini canlandırmaktadır.
2012 tarihinde Azerbaycan'da yapılmış olan Miss Civilization Of The World güzellik yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmanın neticesinde ikinci olma başarısı sağlamıştır. Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları bölümünde eğitimine devam ediyor. 22 yaşında olan Hande Erçel yay burcudur.
Hande Erçel Güneşin Kızları adlı dizisi ile Yıldızı parlayan özel ödülüne sahip olmuştur. 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde bu ödülü kazanmıştır.Yine 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en yakışan çift olarak güneşin kızların da Ali ile Selin olarak aday gösterilmiştir. 3. İTÜ Emös Başarı Ödüllerinde en iyi kadın dizi oyuncusu seçilen Hande Erçel bu ödülü Güneşin Kızları adlı dizideki rolüyle almıştır. 7. Medya ödüllerinde en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu olarak Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle kazanmıştır.
Hande Erçel'in rol aldığı yapımlar:
Çalıkuşu
Hayat Ağacı
Çılgın Dershane Üniversitede
Güneşin Kızları
Aşk Laftan Anlamaz