GORA oyuncuları kimdir? GORA filmi konusu nedir? GORA filmi nerede çekildi?

GORA KONUSU

Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar'a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif'i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif'in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.'dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar'la mücadele etmek zorunda kalıyor.

G.O.R.A'yı yaklaşan bir alev topundan kurtarma macerası Arif'in uzaylı prenses Ceku (Özge Özberk) ile tanışmasını sağlıyor. Ceku'ya aşık olan Arif, hem aşkını, hem gezegenden kurtulup dünyaya dönme planlarını, hem de Logar'la mücadelesini izleyenleri kahkahaya boğan esprileriyle tamamlıyor.