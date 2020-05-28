Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen sunucu Ece Erken'in bu kez telefon sapığı ile başı derde girdi. Ece Erken'e gelen Behzat Ç.'li ölüm tehdidi hakkında soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kendisine sosyal medya ve yakınlarından ulaşarak ölüm tehditleri savuran kişi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Erken, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Instagram'da kendime ait olan sayfamdan yaptığım paylaşımların altına gerçek ismini bilmediğim ancak kendisini Erdal Ç. olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit mesajları yazılıyor. Asıl ismini bilmiyorum ama dilekçede vermiş olduğum numarayı kullanıyor."
Dilekçesinde sapığının sevgilisi olduğunu söylediğini, asistanını, makyözünü aradığını belirten Erken, şöyle devam etti:
"Bu kişi asistanıma, makyözüme 'Sevgilime selamımı ilet ve onu çok sevdiğimi söyle. Ece şu an yanınızdaysa beni aramasını söyler misiniz? Şu an Samsun'dayım, böyle susmaya devam ederse oraya gelmek zorunda kalacağım. Behzat Ç. rol yapar ama Erdal Ç. gerçekleri yapar. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim' gibi sözler söylemiş." Erken'in şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Ece Erken ölüm tehditleri aldığını şu sözlerle anlattı:
"Erdal Ç. isimli şahıs, birkaç ay önce stüdyoya geldi. Korkudan evimi değiştirdim. Bana 'Ölen Sabancıları düşün. Kameraları vardı ama ofislerinde öldürüldüler' diyen şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım."
Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki sunucunun Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkın yankıları devam ediyor... Ece Erken'in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü sunucu çıkan haberler üzerine ilişkiyi kabul etmişti. Avukatın eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran sarışın bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve videonun altına yazdığı notla o kadının Ece Erken olduğunu ima etmişti.
"KİM KİMİN METRESİ..."
Ünlü fenomen Alp Kılınç, Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı görüntüyü kendisine ait sosyal medya hesabından Ananı avradını başlığıyla paylaşıp, 'Ülkeye gram faydası olmayan korona virüsten daha tehlikeli. Karantinaya alınınca son bir haftada görüştüklerinizin listesi isteniyormuş. Kim kimin metresi açıkça gözükecek' şeklinde yorum yazdı.
ECE ERKEN SAVCILIĞA KOŞTU
Ünlü fenomenin yorumu ardından Erken savcılığa başvurdu. Kılınç'ın sözleri nedeniyle psikolojik baskı hakaret ve linç girişimlerine maruz kaldığını beyan eden Erken, 'Kadına şiddet her alanda kendisini gösteriyor. Bu da şiddetin bir başka hali' diyerek ünlü fenomenin cezalandırılmasını istedi.
Savcılıkça, Erken'in ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ece Erken, geçtiğimiz günlerde bir başka iddiayla gündeme gelmiş ve çileden çıkmıştı. İddiaya göre sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na "Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor" diye mesajlar gönderdi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ise "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı. Fake hesap üzerinden Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra hesabı Erken'in açtığı iddia edildi.
Ünlü sunucu ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen...) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır."
Erken ayrıca "Gereken açıklama bizzat olayın tarafı tarafından yapıldıktan sonra bu kadar küçük hesapların yapılması daha da üzücüdür.""Hesabı kapatan şahıs ve yazışmaları hakkında da bizzat bilişim suçlarına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Hesabı kapatmanız demek bulunamayacaksınız demek değildir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.