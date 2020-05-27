David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, Instagram paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki Victoria Beckham, yıllardır devam eden gülmeme kuralını bozdu. Yer aldığı hiçbir fotoğraf karesinde gülümsemeyen Beckham, oğlu Cruz Beckham ile gülümseyerek poz verdi.
Annesinin dişlerini göstererek poz vermesine kendisi bile şaşkın olan Cruz, o anları "Görünüşe göre annem gülümsüyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı. David Beckham ise eşinin bu gülüşüyle ilgili olarak ilginç bir benzetmede bulundu.
David Beckham eşine 'Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi' diyerek takıldı. Güzelliği ile dikkat çeken Victoria Beckham'ın Instagram'dan gülerken çekildiği fotoğrafı paylaşmasının, özel hayatı mercek altına alındı.
Victoria Beckham, eski hali ile sosyal medyada çok konuşuldu. 46 yaşındaki Victoria Caroline Beckham, İngiliz iş kadını, moda tasarımcısı, model ve şarkıcı. Erkek kardeşi Christian ve kız kardeşi Lousie adındadır. 1990'lı yıllara damgasını vuran Spice Girls adlı müzik grubunun "Posh" lakaplı üyesidir.