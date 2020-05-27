Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün 15:45'te TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Gabriel Sponza sunarken 5 çift ayrı ayrı günlerde mutfağa girerek hünerlerini sergiliyor, diğer yarışmacılar ise puanlama yapıyor. Haftanın son gününde Cuma günü Lezzet Düşkünleri elemesi yapılacak ve yeni hafta farklı bir yarışmacı katılacak. Peki bugün mutfağa giren Lezzet Düşkünleri Doğa kimdir? Lezzet Düşkünleri yarışması ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ DOĞA KİMDİR?
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.
Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.
Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.