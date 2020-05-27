Doya Doya Moda Havva neden diskalifiye oldu?

Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında 42 beden üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Stillerin yanı sıra yarışmacılar arasındaki gerginlikler ve tartışmalar da gündem konusu oluyor. Doya Doya Moda Havva Hanzade ile büyük kavga etmişti ve görüntüler de yayınlanmamıştı. Kemal Doğulu Doya Doya Moda Havva'nın diskalifiye olma sebebini açıkladı.
DOYA DOYA MODA HAVVA NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
"Yapımdan gelen bilgilere göre bugün alışveriş sırasında tatsız bir olay yaşanmış. Bizim Doya Doya Moda evinde alışık olmadığımız türden bir tartışma. Hanzade ve sen arasında. Hiçbir şekilde, hiçbir şartta kabul etmeyeceğimiz şeyler. Biz bunu yayınlayamayacağız ve kesinlikle yayınlanmayacak görüntüler var. Dolayısıyla buradan nasıl anlatayım, nasıl cümlelere dökeyim bilmiyorum. Burada çok net ve keskin kurallar var. Kayıt içinde ve dışında bu kurallara uymak zorundasınız. Sen bunların en önemlilerinden birisini ihlal ettin. Sen şu dakika itibariyle yarışmamızdan diskalifiye edildin."
DOYA DOYA MODA HAVVA KİMDİR?
Havva Alpay, 27 yaşında, 1.80 boyunda, 80 kilo ve 42 bedene sahip. Aslen Niğdeli olan Havva İstanbul'da yaşıyor. Havva Alpay sınıf öğretmenliği yapıyor. Tarzına güvenen Havva, jüri üyelerinden öğrenecekleri ile tarzına tarz katacağını söylüyor.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."