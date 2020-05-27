Nefesler tutuldu! Türkiye Esra Erol'daki Uğurcan Celepoğlu'nun DNA sonucunu bekliyor! Tüm gerçekler 27 Mayıs Çarşamba Atv canlı yayınında Esra Erol son dakika gelişmesi ile ortaya çıkıyor! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi değil mi? Atv canlı yayınında yayınlanan Esra Erol'da bugün (27 Mayıs Çarşamba) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA

Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Atv canlı yayınına bağlanması ile yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.