Nefesler tutuldu! Türkiye Esra Erol'daki Uğurcan Celepoğlu'nun DNA sonucunu bekliyor! Tüm gerçekler 27 Mayıs Çarşamba Atv canlı yayınında Esra Erol son dakika gelişmesi ile ortaya çıkıyor! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi değil mi? Atv canlı yayınında yayınlanan Esra Erol'da bugün (27 Mayıs Çarşamba) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.
ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA
Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Atv canlı yayınına bağlanması ile yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.
26 Mayıs Atv canlı yayınında ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonların nefesini tutup Nargüzel Celepoğlu'nun Uğurcan'ın annesi olup olmadığını ortaya çıkartacak olan test sonucunu beklerken, canlı yayına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Uğurcan Celepoğlu'na iş imkanı sağlayacağını belirtmesi, hem Esra Erol'u hem de ekranları başındaki izleyiciyi sevindirdi.
Bu gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici de, Uğurcan ve kardeşine evlerini açtığını, kabul ederlerse birlikte aynı evde rahat içerisinde yaşayabileceklerini ifade etti.
Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek! Esra Erol Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mayıs 2020 Çarşamba Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?
Esra Erol canlı yayınına katılan Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarıyla 20 yıllık gerçeğiyle yüzleşti! Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 20 yaşındaki Uğurcan, "Annemden DNA testi istiyorum" dedi, herkes şoke oldu! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti, peki sonra ne oldu? Şahin'den Meryem'i ve herkesi şoke edecek hamle! 2019 yılında Esra Erol'a çıkan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar yeniden Atv canlı yayınında! Şaban ve Gülşah olayında şok iddia! Hepsi ve daha fazlası 27 Mayıs 2020 Çarşamba Atv Esra Erol'da canlı yayınında!