Mürşid Kavurmacı, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi istikametine gidişte Çamlıbel mevkinde dün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre evinden yürüyüşe diye çıktı ve bir daha haber alınamadı. Türk Musikisi Sanatçısı ve aynı zamanda İlatiyatçı yazar Mürşid Kavurmacı uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başladı.

EVİNİN 20 METRE İLERİSİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlahiyatçı ünlü yazarın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşid Kavurmacı'nın olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.

Mustafa Kavurmacı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkitat başlattı. Kavurmacı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri taziye için evine akın etti.