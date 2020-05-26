Dizilerden ve programlardan tanıdığımız Yeliz Yeşilmen son zamanlarda gündemden düşmüyor. 2010 yılında evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan ve iki çocuk sahibi olan Yeliz Yeşilmen, yayınladığı video ile korkutmuştu. Kocasından şiddet görerek öldürülen Bergen gibi olmak istemediğini söylediği paylaşımından sonra yeni bir yayın daha yaparak bu kez eşiyle sorunlar yaşadıklarını ve çözdüklerine dikkat çekti. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir, yaşı kaç?
"ANLATACAK, PAYLAŞACAK KİMSEM YOK"
Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim. Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır.
Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız.
Yeliz Yeşilmen yeni açıklamasında şunları söyledi: "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok"
YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?
Oynadığı dizilerle tanınan ve evlendikten sonra ekranlarda görülmeyen Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla adını duyurdu. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisindeki "aptal sarışın" karakteriyle hafızalara kazındı Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.
Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.
YELİZ YEŞİLMEN'İN EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?
Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.