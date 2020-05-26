INSTAGRAM CANLI YAYIN DÜNYA REKORU KİMDEYDİ?

4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırmıştı. 24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başlamıştı. Bu canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi. Acun Ilıcalı bu rekoru kırarak birinci sıraya yerleşti.