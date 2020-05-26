TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam keyifli dakikalar yaşandı. Saat 23.30'da Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan canlı yayına 3 milyondan fazla kişi katıldı ve böylece dünya rekoru kırıldı. Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi de Nisa Bölükbaşı. İzleyiciler yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle Survivor Nisa kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.