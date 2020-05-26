Survivor'da dün akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Instagram canlı yayınında Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı dünya rekoru kırdı. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Evrim Keklik. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
INSTAGRAM CANLI YAYIN DÜNYA REKORU KİMDEYDİ?
4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırmıştı. 24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başlamıştı. Bu canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi. Acun Ilıcalı bu rekoru kırarak birinci sıraya yerleşti.
SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Eğlence dolu dakikaların yaşandığı şarkı yarışmasında Acun Ilıcalı canlı yayında sonuçları açıkladı. Kazanan isim Cemal Can oldu. Ardahan ise 2. olarak açıklandı.
Karaokede sonuncu olan isim Yunus Emre oldu. Ardından sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2020-Acun Medya arasındaki karşılaşma sona erdi. Acun Medya'nın önde götürdüğü karşılaşma 13-10 Acun Medya'nın galibiyetiyle sona erdi.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'A GEÇEN HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.