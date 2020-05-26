Survivor'da dün akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Instagram canlı yayınında Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı dünya rekoru kırdı. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Evrim Keklik. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.