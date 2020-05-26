SURVİVOR KARAOKE YARIŞMASINI KİM KAZANDI?



Survivor'da bayram özel yayını heyecanında karaoke oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacıları karaokede hünerlerini göstermek için sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor karaoke oyununda yarışmacılar hem şarkı söyledi hem de stres attı.

Survivor 2020'de şarkı yarışmasını kazananı ise Survivor izleyicileri belirledi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden değerlendirilen sonuçlar gecenin sonunda belli oldu.



Eğlenceli anların yaşandığı Survivor karaoke oyununda, sonuncu Yunus Emre, sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan oldu.

En çok oy alarak Survivor karaoke oyununu kazanan yarışmacı Cemal Can oldu. İkinci isim ise Ardahan olarak seçildi.

Böylece ödülü kazanan Cemal Can, önümüzdeki sene Survivor'a misafir olarak katılma şansı kazandı.