Bayramın ikinci gününe güzel bir kahvaltı ile başlayan Survivor yarışmacıları, daha sonra karaoke performanslarıyla eğlendi. Dominikten Instagram canlı yayın bağlantısı yapan Acun Ilıcalı benzersiz bir konsept gerçekleştirmiş oldu. Acun Ilıcalı dün akşam Instagram hesabında rekor denemesi yaptı ve canlı yayın açarak 2 milyon kişiyi toplayıp toplayamayacaklarını görmek istedi, peki başarılı oldular mı? Sonrasında Cemal Can'ın performansıyla yapılan büyük partide eğlenceli anlar yaşandı. Survivor yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
SURVİVOR KARAOKE YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor'da bayram özel yayını heyecanında karaoke oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacıları karaokede hünerlerini göstermek için sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor karaoke oyununda yarışmacılar hem şarkı söyledi hem de stres attı.
Survivor 2020'de şarkı yarışmasını kazananı ise Survivor izleyicileri belirledi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden değerlendirilen sonuçlar gecenin sonunda belli oldu.
Eğlenceli anların yaşandığı Survivor karaoke oyununda, sonuncu Yunus Emre, sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan oldu.
En çok oy alarak Survivor karaoke oyununu kazanan yarışmacı Cemal Can oldu. İkinci isim ise Ardahan olarak seçildi.
Böylece ödülü kazanan Cemal Can, önümüzdeki sene Survivor'a misafir olarak katılma şansı kazandı.
CANLI YAYIN REKORU KIRILDI!
Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı.3 milyon izleyiciye ulaşan ekip, 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı ve dünyada bir ilke imza attı.
SURVİVOR TAHMİN OYUNUNU KİM KAZANDI?
Canlı gerçekleşen yarışmada sorulara en çok doğru cevabı veren kişi gönüllüler takımından Berkan oldu. Acun Ilıcalı 'Bu inanılmaz bir başarı. Halkın bağrından kopup gelmişsin, onları çok iyi tanıyorsun' dedi.
Yarışmada en çok ilgi gören yarışma 'Seneye Survivor All Star olsun mı?' sorusuydu. 5,5 milyon kişinin oy kullandığı soruya %69 'evet' yanıtını verdi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI