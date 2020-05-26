DOYA DOYA MODA 26 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Doya Doya Moda Hanzade ve Gamze 15 puan ile gün birinciliğini paylaştı.

Melika:9

Sündüz:14

Emel:4

Su:9

Betül:11





DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)



Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu.



DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yüzlerinden olan Hanzade Nuh'un hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor.

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."