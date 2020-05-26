Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.05.2020 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2020 15:59
    ABONE OL

    26 Mayıs günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    TV8’in sevilen stil yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor. günün birincisi ve sonuncusu olan yarışmacılar belli oldu. Günlük puanlamaların yanı sıra her hafta Cuma günü bir yarışmacının elendiği ve sonraki Pazartesi günü yeni bir yarışmacının katıldığı Doya Doya Moda’da bugün neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

    Doya Doya Moda 26 Mayıs günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda 26 Mayıs bayramın son gününde 42 beden üstü yarışmacılar yine stillerini sergiledi. Peki 26 Mayıs Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda 26 Mayıs puanlamasını haberimizde derledik.

    DOYA DOYA MODA 26 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Doya Doya Moda Hanzade ve Gamze 15 puan ile gün birinciliğini paylaştı.
    Melika:9
    Sündüz:14
    Emel:4
    Su:9
    Betül:11



    DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)

    Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu.

    DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?

    Doya Doya Moda'nın yeni yüzlerinden olan Hanzade Nuh'un hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor.
    Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
    Haberler Magazin Doya Doya Moda 26 Mayıs günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri