LEZZET DÜŞKÜNLERİ BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?



27 yaşındaki yarışmacı aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.



NE DİYOR?



"İsmimin bana verdiği özgüven ve hırsla bu yarışmaya geldim, buradan da birincilikle çıkıp gideceğim. Ekip arkadaşıma da çok güveniyorum."

Boğaçhan Tuzcunun ekip arkadaşı Taylan Satmaz, 24 yaşında aşçı, Marmaris'te yaşıyor.