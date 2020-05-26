YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, katıldıkları canlı yayında, dizinin ekrana dönüş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, "Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz.

Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz" ifadelerini kullandı.