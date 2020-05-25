Mete: Ailenin ortanca çocuğudur. Babasından nefret eder. Müzik öğretmeni İnci'ye duygular beslemektedir. Öğretmeni kanserden yatağa düştüğünde o ölünceye kadar yanında kalmıştır. İnci Öğretmen'den dolayı müziğe ilgi duymuş ve liseden sonra lise arkadaşlarıyla birlikte kurduğu grupta vokalistlik yapmaya başlamıştır. Çalıştığı yerdeki garson kız Nihal'e aşık olmuş, bu yüzden başına birçok olay gelmiştir. Babasının ölümünden sonra ailenin tüm yükünü kendisi yüklenip babasının yokluğunu aratmamaya çalışmaktadır. Kardeşi Osman'ın siyasi olaylara karışmasına ne kadar engel olmak istese de bunu başaramamıştır. Kardeşinin adının karıştığı cinayeti üstlenmiş ve fakat kaldığı cezaevinden kaçarak dışarıda 1980 dönemi işkencelerine maruz kalmıştır.

Berrin: Ailenin büyük çocuğu; Osman, Aylin ve Mete'nin de ablasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaktadır. Üniversite arkadaşı olan Ahmet'e aşık olmuştur. Ancak Ahmet yurt dışına kaçmak zorunda kalınca bu kaçışı sağlayabilecek tek kişi olan Hakan'la zoraki bir evlilik yaparak okulu bırakmıştır. Hakan'dan Zehra adında bir kız çocuğu olmuştur. Sonra Hakan'dan boşanıp tekrar Ahmet'le evlenir. Ahmet'le birlikte kızıyla yaşamaya başlar. Daha sonra Ahmet'ten hamile kalır, fakat o sırada Ahmet öldürülür. Bu yüzden oğlunun ismini Ahmet koyar. Bir müddet sonra Hakan'a karşı bir şeyler hissetmeye başlar ve hep beraber yaşarlar.

Aylin: Berrin'den sonra gelen kız kardeş. Lise son sınıfta okulunu bırakıp Soner'in kardeşi Murat ile evlenmiştir. Ona aşık olmamasına rağmen Soner yaptığı anlaşma sonucu, Soner'e aşık olmasına karşın Murat'la evlenmiştir. Murat'tan boşandıktan sonra Soner'den hamile kalmıştır. Kalp sorunundan dolayı doğum yapması risklidir. Fakat o doktorların çocuğunu aldırması yönündeki uyarılarını dinlememiş, ısrarla anne olmak istemiştir. Riskli geçen bu doğum sırasında bebeğini dünyaya getirirken hayatını kaybetmiştir.

Hasefe: Ali'nin annesi; Berrin, Osman, Aylin ve Mete'nin babaannesidir. Cemile ve Hikmet Karcı'nın düğününü bastığında oğlu Ali'yi vurmuştur. Gelininin hayatını kurtardığı için ceza almamıştır. Caroline'in terk ettiği oğlu Mustafa'yı sahiplenip Cemile'nin evine getirmiştir. Torunu Aylin ile birlikte kaybettiği oğlu Ali'nin yasını tutmaktadır. 80'li yaşlarındadır.