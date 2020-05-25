Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta final mi yaptı?

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS PUANLAMASI

Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını alan gelini 5 puan ile Dilek oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 11 puan ile Neslihan oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi 15 puan ile Hatice oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altının sahibi olan gelin 71 puan ile Elif oldu.