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    • Magazin
    • 25.05.2020 14:10
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    • 25.05.2020 14:10
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    neden yok? ?

    neden yok? Hafta içi gündüz kuşağının dikkat çeken yarışma programlarından birisi olan sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Ürek’in sunuculuğunu yaptığı yarışmada gelinler mutfakta en güzel yemekleri yapmak için yarışıyor ve kayınvalideleri puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok?

    Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta final mi yaptı?

    Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta final mi yaptı? Hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor. Sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği programda gelinler altın bileziklerin sahibi olmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor.

    GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

    Sevilen yarışma programı geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan 530. son bölümüyle sezon finali yaptı. Programın yeni sezonda yayınlarına devam etmesi bekleniyor.

    GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS PUANLAMASI

    Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını alan gelini 5 puan ile Dilek oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 11 puan ile Neslihan oldu.

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi 15 puan ile Hatice oldu.

    Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altının sahibi olan gelin 71 puan ile Elif oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?

    Kıymet ve Neslihan haftanın düşük puanını aldılar.

    En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.
    Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.
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