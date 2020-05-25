Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimdir? Kardeşim Benim 2 konusu nedir? Nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimdir? Kardeşim Benim 2 konusu nedir? Başrollerini Burak Özçivit ve Murat Boz'un paylaştığı romantik komedi filmi Kardeşim Benim 2, bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yayınlandığı dönemde sinemalarda büyük ilgi gören yerli filmin konusu da dikkat çekiyor. İşte, Kardeşim Benim 2 oyuncuları ve konusu!

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU NEDİR?

İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan'ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir.